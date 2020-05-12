Срок пребывания иностранцев в Азербайджане продлен

Срок пребывания иностранцев на территории Азербайджана вновь продлен.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов.

По его словам, в связи с продлением до 31 мая ограничений на въезд-выезд из страны, продлен срок пребывания в стране иностранцев, разрешение которых по истечение срока (90 дней) было продлено еще на 60 дней с условием уплаты соответствующей государственной пошлины:

"При этом лица данной категории не должны выплачивать дополнительную государственную пошлину и их пребывание на территории страны будет считаться законным.

После отмены ограничений по передвижению на госгранице, иностранцам в течение короткого времени следует покинуть пределы страны, а при наличии обоснованных оснований, у них потребуется обратиться с заявлением о разрешении на временное проживание.

После восстановления процесса передвижения на границах будет предоставлена дополнительная информация о пребывании на территории страны, сроках и порядке выезда из нее".

Для получения дополнительной информации можно обратиться в Call-центр (012) 919.