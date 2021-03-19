Срок особого карантинного режима на территории Азербайджана продлен

Внесены изменения в постановление Кабинета министров Азербайджанской Республики от 12 сентября 2020 года №336 “О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом”.

Внесены изменения в постановление Кабинета министров Азербайджанской Республики от 12 сентября 2020 года №336 “О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом”.

Как сообщает Report, Кабинет министров подписал постановление о продлении особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики.

В решении говорится:

”В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории страны и возможных ее последствий продлить срок особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики до 06:00 часов 1 июня 2021 года".

Согласно решению, в апреле и мае движение общественного транспорта будет регулироваться следующим образом:

На территории Азербайджанской Республики прекращается движение общественного транспорта

С 00:00 3 апреля по 06:00 5 апреля 2021 года;

С 00:00 10 апреля до 06:00 12 апреля;

С 00:00 17 апреля до 06:00 19 апреля;

С 00:00 24 апреля до 06:00 26 апреля;

С 00:00 1 мая до 06:00 3 мая;

С 00:00 8 мая до 06:00 10 мая;

С 00:00 15 мая до 06:00 17 мая;

С 00:00 22 мая до 06:00 24 мая;

С 00:00 29 мая до 06:00 31 мая.