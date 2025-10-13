Спецпредставитель: В Ханкенди все мечети разрушены

В городе Ханкенди в период оккупации были разрушены все мечети, святыни, кладбища, музеи и памятники, относящиеся к исламской культуре.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, об этом заявил специальный представитель президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов, выступая на мероприятии, посвященном 5-летию Победы в Карабахе на тему "Духовные ценности".

Он обратил внимание на то, что в период оккупации армяне фальсифицировали не только исламские памятники, но и христианские храмы, принадлежащие Кавказской Албании, пытаясь выдать их за армянские.

"В Карабахском регионе, богатом материально-культурными памятниками, в том числе в городе Ханкенди в период оккупации были разрушены все мечети, святыни, кладбища, музеи и памятники, относящиеся к исламской культуре, и сейчас от них не осталось и следа. Это агрессия не только против азербайджанского народа, но и против культуры всего человечества.

Одним из таких памятников был храм Гянджасар, расположенный в селе Венгли Агдеринского района. Этот албанский монастырь XIII века до XIX века функционировал как религиозный центр Католикосии Кавказской Албании. В годы оккупации армяне изменили архитектурную структуру, интерьер и надписи на стенах памятника, албанские надписи были стерты. Это было сделано с целью сфальсифицировать историю. Сегодня на освобожденных от оккупации территориях восстанавливаются мечети, культурные центры, церкви", - сказал Юсубов.