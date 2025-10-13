Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Спецпредставитель: В Ханкенди все мечети разрушены

    Внутренняя политика
    • 13 октября, 2025
    • 11:35
    Спецпредставитель: В Ханкенди все мечети разрушены

    В городе Ханкенди в период оккупации были разрушены все мечети, святыни, кладбища, музеи и памятники, относящиеся к исламской культуре.

    Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, об этом заявил специальный представитель президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов, выступая на мероприятии, посвященном 5-летию Победы в Карабахе на тему "Духовные ценности".

    Он обратил внимание на то, что в период оккупации армяне фальсифицировали не только исламские памятники, но и христианские храмы, принадлежащие Кавказской Албании, пытаясь выдать их за армянские.

    "В Карабахском регионе, богатом материально-культурными памятниками, в том числе в городе Ханкенди в период оккупации были разрушены все мечети, святыни, кладбища, музеи и памятники, относящиеся к исламской культуре, и сейчас от них не осталось и следа. Это агрессия не только против азербайджанского народа, но и против культуры всего человечества.

    Одним из таких памятников был храм Гянджасар, расположенный в селе Венгли Агдеринского района. Этот албанский монастырь XIII века до XIX века функционировал как религиозный центр Католикосии Кавказской Албании. В годы оккупации армяне изменили архитектурную структуру, интерьер и надписи на стенах памятника, албанские надписи были стерты. Это было сделано с целью сфальсифицировать историю. Сегодня на освобожденных от оккупации территориях восстанавливаются мечети, культурные центры, церкви", - сказал Юсубов.

    Эльчин Юсубов Ханкенди мечети
    Xüsusi nümayəndə: Xankəndidə bütün məscidlər dağıdılıb
    Special rep: All mosques in Azerbaijan's Khankandi destroyed

    Последние новости

    12:14

    СК Армении выдвинуло новое обвинение Самвелу Карапетяну

    В регионе
    12:14

    В Берлине при взрыве в жилом доме пострадали 45 человек

    Другие страны
    12:04

    В Азербайджане средний срок погашения гособлигаций сократился до 1,5 лет

    Финансы
    12:02

    Ректор: Карабах является одним из центров азербайджанской духовности

    Внутренняя политика
    12:00

    ХАМАС освободил еще 13 заложников - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:56

    Сеул планирует построить первый гражданский бункер для защиты от ядерной угрозы

    Другие страны
    11:54

    Россия вновь объявила в розыск Владимира Кара-Мурзу

    Другие страны
    11:52

    В Риме изъято 200 кг кокаина стоимостью 16 млн евро

    Другие страны
    11:52

    Трампа встретили в Израиле гигантским баннером с благодарностями

    Другие страны
    Лента новостей