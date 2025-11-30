Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Масим Мамедов рассказал о запланированных на следующий год работах в Лачыне

    Внутренняя политика
    • 30 ноября, 2025
    • 12:59
    Масим Мамедов рассказал о запланированных на следующий год работах в Лачыне

    В 2026 году в селах Шалва и Пирджахан Лачынского района планируется начать процесс восстановления и строительства.

    Как сообщает из Лачына корреспондент Report, об этом заявил журналистам специальный представитель президента Азербайджана в Лачынском районе Масим Мамедов после церемонии закрытия Года "Культурная столица СНГ – 2025".

    По его словам, работы по демонтажу в поселке Новый Горчу уже начаты: "Надеемся, что со следующего года уже начнется процесс строительства".

    М. Мамедов отметил, что проектные работы в новом жилом квартале Лачына, фундамент которого был заложен в 2023 году, уже завершены.

    "В следующем году планируется начать строительство новых жилых кварталов, а также ввод в эксплуатацию новых объектов в Лачыне", - указал он, добавив, что строительно-восстановительно работы в селе Гюлябирд продолжаются.

