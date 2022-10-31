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Спецпредставитель президента: Мы уверены, что Зангилан в кратчайшие сроки станет региональным центром

Спецпредставитель президента: Мы уверены, что Зангилан в кратчайшие сроки станет региональным центром "Мы уверены, что город Зангилан в кратчайшие сроки станет региональным центром".
Внутренняя политика
31 октября 2022 г. 20:49
Спецпредставитель президента: Мы уверены, что Зангилан в кратчайшие сроки станет региональным центром

"Мы уверены, что город Зангилан в кратчайшие сроки станет региональным центром".

Как сообщает Report, об этом написал специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев в Twitter.

"Сегодня Всемирный день городов. Мы уверены, что город Зангилан, полностью разрушенный в период оккупации, в короткие сроки будет восстановлен, станет региональным центром. В этом направлении уже начата большая работа", - написал он.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin xüsusi nümayəndəsi: “Zəngilanın qısa müddət ərzində regional mərkəzə çevriləcəyinə əminik”

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