Созданы юрлица публичного права "Центральный ботанический сад" и "Дендрологический сад"

При Исполнительной власти города Баку созданы юридические лица публичного права "Центральный ботанический сад" и "Дендрологический сад".

При Исполнительной власти города Баку созданы юридические лица публичного права "Центральный ботанический сад" и "Дендрологический сад".

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, существующая территория Центрального ботанического сада Национальной академии наук Азербайджана и территория Института дендрологии, расположенная в поселке Мардакян Хазарского района Баку, будут определены как территории Центрального ботанического сада и Дендрологического сада.

Кроме того, Исполнительная власть города Баку по согласованию с соответствующими органами (учреждениями) в двухмесячный срок подготовит и представит в Кабинет министров проект устава и структуры Центрального ботанического сада и Дендрологического сада, размер уставного фонда и количество сотрудников.