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Созданы юрлица публичного права "Центральный ботанический сад" и "Дендрологический сад"

Созданы юрлица публичного права "Центральный ботанический сад" и "Дендрологический сад" При Исполнительной власти города Баку созданы юридические лица публичного права "Центральный ботанический сад" и "Дендрологический сад".
Внутренняя политика
11 января 2022 г. 13:01
Созданы юрлица публичного права Центральный ботанический сад и Дендрологический сад

При Исполнительной власти города Баку созданы юридические лица публичного права "Центральный ботанический сад" и "Дендрологический сад".

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, существующая территория Центрального ботанического сада Национальной академии наук Азербайджана и территория Института дендрологии, расположенная в поселке Мардакян Хазарского района Баку, будут определены как территории Центрального ботанического сада и Дендрологического сада.

Кроме того, Исполнительная власть города Баку по согласованию с соответствующими органами (учреждениями) в двухмесячный срок подготовит и представит в Кабинет министров проект устава и структуры Центрального ботанического сада и Дендрологического сада, размер уставного фонда и количество сотрудников.

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Версия на азербайджанском языке “Mərkəzi Nəbatat Bağı”və “Dendrologiya Bağı” AMEA-dan alınıb, BŞİH-yə verilib

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