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Созданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК

Созданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК На погранично-пропускном пункте "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный переход лиц армянского происхождения в направлении Ханкенди-Горус в сопровождении сотрудников Международного Комитета Красного Креста (МККК).
Внутренняя политика
15 августа 2023 г. 11:52
Созданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК

На погранично-пропускном пункте "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный переход лиц армянского происхождения в направлении Ханкенди-Горус в сопровождении сотрудников Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Как сообщает Report, сегодня в направлении Ханкенди-Горус проехало 9 автомобилей, принадлежащих МККК.

В этих транспортных средствах находились 29 человек, 6 из которых - члены МККК, 9 - водители, 9 - больные, 4 - сопровождающие лица и 1 - медицинский работник.

Свободный переход этих лиц был обеспечен после проверки документов.

Это еще раз свидетельствует об отсутствии каких-либо препятствий и трудностей в прохождении через ППП и в очередной раз доказывает, что утверждения Армении о "блокаде" Азербайджаном Лачынской дороги являются ложью и клеветой.

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Версия на английском языке Civilian Armenians pass freely through border checkpoint in Lachin 
Версия на азербайджанском языке Mülki ermənilərin BQXK vasitəsilə Laçındakı sərhəd-buraxılış məntəqəsindən sərbəst keçidinə növbəti dəfə şərait yaradılıb

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Созданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК
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