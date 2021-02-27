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Созданы рабочие группы для разработки стратегии социально-экономического развития 

Созданы рабочие группы для разработки стратегии социально-экономического развития  Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение об обеспечении исполнения поручений, данных распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 2 февраля 2021 года, об утверждении "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического раз
Внутренняя политика
27 февраля 2021 г. 13:32
Созданы рабочие группы для разработки стратегии социально-экономического развития 

Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение об обеспечении исполнения поручений, данных распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 2 февраля 2021 года, об утверждении "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития".

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

В комиссии, созданной в целях подготовки ”Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы", созданы 10 рабочих подгрупп, которые будут работать по 5 приоритетным направлениям, им даны соответствующие поручения.

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Версия на азербайджанском языке Hökumət sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının hazırlanması üçün işçi qruplar yaratdı

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