Созданы рабочие группы для разработки стратегии социально-экономического развития

Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение об обеспечении исполнения поручений, данных распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 2 февраля 2021 года, об утверждении "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического раз

Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение об обеспечении исполнения поручений, данных распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 2 февраля 2021 года, об утверждении "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития".

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

В комиссии, созданной в целях подготовки ”Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы", созданы 10 рабочих подгрупп, которые будут работать по 5 приоритетным направлениям, им даны соответствующие поручения.