О нас
Report Georgia
Аудио новости

Назначен спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район

Назначен спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район 16:34 Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении специального представителя президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район.
Внутренняя политика
1 декабря 2021 г. 16:51
Назначен спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район
0 : 00
0 : 00

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении специального представителя президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район.

Как сообщает Report, согласно документу, Эмин Замин оглы Гусейнов назначен специальным представителем президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района).

Отметим, что ранее Эмин Гусейнов занимал должность спецпредставителя президента по Агдамскому району.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке President's Special Representative Office on Karabakh Economic Zone created in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Prezidentin Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə xüsusi nümayəndəliyi yaradılıb, nümayəndə təyin olunub

Самое важное

Назначен спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район
Назначен спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район
1 декабря 2021 г. 16:51
В Баку простились с военнослужащими, погибшими при крушении вертолета
ФотоВ Баку простились с военнослужащими, погибшими при крушении вертолета
1 декабря 2021 г. 13:30
Азербайджан прощается с погибшими военнослужащими - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоАзербайджан прощается с погибшими военнослужащими - ФОТОРЕПОРТАЖ
1 декабря 2021 г. 13:28
Со дня освобождения Лачынского района от армянской оккупации минул год
Со дня освобождения Лачынского района от армянской оккупации минул год
1 декабря 2021 г. 00:00
AZAL: Еще один рейс в Нахчыван из Баку отложен из-за густого тумана
AZAL: Еще один рейс в Нахчыван из Баку отложен из-за густого тумана
30 ноября 2021 г. 21:59
Возбуждено уголовное дело в связи с крушением военного вертолета ГПС Азербайджана
Возбуждено уголовное дело в связи с крушением военного вертолета ГПС Азербайджана
30 ноября 2021 г. 16:29
В результате крушения военного вертолета погибли 14 человек, 2 получили ранения
В результате крушения военного вертолета погибли 14 человек, 2 получили ранения
30 ноября 2021 г. 16:17
Первый замгенпрокурора прибыл на место крушения военного вертолета ГПС
Первый замгенпрокурора прибыл на место крушения военного вертолета ГПС
30 ноября 2021 г. 13:16
Международный суд ООН огласит решение по иску Азербайджана против Армении 7 декабря
Международный суд ООН огласит решение по иску Азербайджана против Армении 7 декабря
30 ноября 2021 г. 09:41
Тысячный танкер с азербайджанской нефтью отправился с терминала Супса
Тысячный танкер с азербайджанской нефтью отправился с терминала Супса
30 ноября 2021 г. 08:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi