Назначен спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении специального представителя президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район.
Как сообщает Report, согласно документу, Эмин Замин оглы Гусейнов назначен специальным представителем президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района).
Отметим, что ранее Эмин Гусейнов занимал должность спецпредставителя президента по Агдамскому району.