Назначен спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район

Назначен спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район

16:34 Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении специального представителя президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район.

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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении специального представителя президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район. Как сообщает Report, согласно документу, Эмин Замин оглы Гусейнов назначен специальным представителем президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района). Отметим, что ранее Эмин Гусейнов занимал должность спецпредставителя президента по Агдамскому району. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке President's Special Representative Office on Karabakh Economic Zone created in Azerbaijan