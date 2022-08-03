Создано новое объединение "Община Западного Азербайджана"

Состоялось общее заседание Общественного объединения "Общество беженцев Азербайджана".
Об этом Report сообщили в организации.
В повестку заседания были включены вопросы, касающиеся преобразования (реорганизации) Общественного объединения “Общество беженцев Азербайджана” в некоммерческую организацию под названием “Община Западного Азербайджана”, утверждения устава новой организации, избрания членов и председателей правления, Наблюдательного совета и контрольно-ревизионной комиссии.
По итогам голосования ОО ”Общество беженцев Азербайджана“ переименовано в некоммерческую организацию под названием ”Община Западного Азербайджана".