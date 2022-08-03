О нас

Создано новое объединение "Община Западного Азербайджана"

Создано новое объединение "Община Западного Азербайджана" Состоялось общее заседание Общественного объединения "Общество беженцев Азербайджана".
Внутренняя политика
3 августа 2022 г. 17:31
Создано новое объединение Община Западного Азербайджана

Состоялось общее заседание Общественного объединения "Общество беженцев Азербайджана".

Об этом Report сообщили в организации.

В повестку заседания были включены вопросы, касающиеся преобразования (реорганизации) Общественного объединения “Общество беженцев Азербайджана” в некоммерческую организацию под названием “Община Западного Азербайджана”, утверждения устава новой организации, избрания членов и председателей правления, Наблюдательного совета и контрольно-ревизионной комиссии.

По итогам голосования ОО ”Общество беженцев Азербайджана“ переименовано в некоммерческую организацию под названием ”Община Западного Азербайджана".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Qərbi Azərbaycan İcması” adlı yeni təşkilat yaradılıb

Самое читаемое

Золото подорожало на фоне ослабления доллара
Золото подорожало на фоне ослабления доллара
28 июля 2022 г. 10:41
ЕК предложила удалить РФ с карт развития трансъевропейской транспортной сети
ЕК предложила удалить РФ с карт развития трансъевропейской транспортной сети
28 июля 2022 г. 17:22
Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием
Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием
29 июля 2022 г. 13:19
В Азербайджане начинается этап тестового экзамена по сертификации учителей
В Азербайджане начинается этап тестового экзамена по сертификации учителей
30 июля 2022 г. 10:17
МВД прокомментировало информацию о больших пробках во время фестиваля Yaylaq
МВД прокомментировало информацию о больших пробках во время фестиваля Yaylaq
31 июля 2022 г. 12:26
AZAL увеличил экспортные доходы более чем в 32 раза
AZAL увеличил экспортные доходы более чем в 32 раза
1 августа 2022 г. 14:30
Рэмзи стал игроком «Ниццы»
Рэмзи стал игроком «Ниццы»
2 августа 2022 г. 06:57
Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
2 августа 2022 г. 11:19
В Азербайджане число принимающих бесконтактные платежи POS-терминалов выросло на 49%
В Азербайджане число принимающих бесконтактные платежи POS-терминалов выросло на 49%
2 августа 2022 г. 17:50
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
3 августа 2022 г. 12:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi