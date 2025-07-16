Создается специальный казначейский счет органов юстиции

Создается специальный казначейский счет органов юстиции.

Создается специальный казначейский счет органов юстиции.

Как сообщает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев утвердил поправки в законы "О судебных исполнителях", "Об исполнении" и "О прохождении службы в органах юстиции".

Так, средства специального казначейского счета органов юстиции будут использоваться для стимулирования и социальной защиты судебных исполнителей служб исполнения и пробации.

До сегодняшнего дня соответствующие выплаты осуществлялись за счет специального фонда судебных исполнителей службы исполнения.