В Азербайджане создается информационная система "Карта продовольственного обеспечения".

Как передает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно документу, система будет обеспечивать определение текущей ситуации в сфере продовольственного обеспечения, формирование надежной и устойчивой информации для принятия решений.

Функции владельца и оператора системы возложены на Министерство экономики.