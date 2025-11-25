Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Создается информационная система "Карта продовольственного обеспечения"

    Внутренняя политика
    • 25 ноября, 2025
    • 16:36
    Создается информационная система Карта продовольственного обеспечения

    В Азербайджане создается информационная система "Карта продовольственного обеспечения".

    Как передает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

    Согласно документу, система будет обеспечивать определение текущей ситуации в сфере продовольственного обеспечения, формирование надежной и устойчивой информации для принятия решений.

    Функции владельца и оператора системы возложены на Министерство экономики.

    Ильхам Алиев указ продовольственное обеспечение
    "Ərzaq təminatı xəritəsi" informasiya sistemi yaradılır

    Лента новостей