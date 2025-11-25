Создается информационная система "Карта продовольственного обеспечения"
Внутренняя политика
- 25 ноября, 2025
- 16:36
В Азербайджане создается информационная система "Карта продовольственного обеспечения".
Как передает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
Согласно документу, система будет обеспечивать определение текущей ситуации в сфере продовольственного обеспечения, формирование надежной и устойчивой информации для принятия решений.
Функции владельца и оператора системы возложены на Министерство экономики.
Последние новости
17:11
СМИ: Украина согласилась с планом США, осталось проработать незначительные деталиДругие страны
17:10
На западе Лондона 150 пожарных тушат горящее зданиеДругие страны
17:08
Фото
Грузия более 20 дней не пропускает через таможню азербайджанские грузовики с табачной продукциейПроисшествия
17:07
Фото
В Кяльбаджаре в рамках Дня города организована выставкаKультурная политика
16:59
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевшихПроисшествия
16:54
Сербия запросит у США 50 дней на поиск покупателя для российской доли в NIS - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
16:43
Фото
ПЕА и Компартия Кубы подписали соглашение о сотрудничествеВнешняя политика
16:43
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на юго-западе ЯпонииДругие страны
16:36