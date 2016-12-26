Советник исполнительного секретариата ПЕА: Не одобряю слова Астана Шахвердиева

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Партия "Ени Азербайджан" выразила отношение к скандальным заявлениям Астана Шахвердиева.

Как заявил Report советник исполнительного секретариата партии, член Правления Керим Керимов, оскорблять уехавших на заработки в Россию людей и тех, кто оказывает помощь Азербайджану, неправильно: "Астан Шахвердиев является членом партии "Ени Азербайджан", и я не одобряю его слова. Мое отношение к его словам такое же, как и отношение большинства... Было бы неправильно высказывать оскорбительные фразы в адрес людей, создавших диаспору, и тех, кто добивается признания Азербайджана в мире".

Отметим, что причиной скандала послужили слова, высказанные два дня назад А.Шахвердиевым в интервью радиостанции "Свобода". Так, депутат обозвал некоторых обосновавшихся в Билясуваре и выразивших протест вынужденных переселенцев из Джабраильского района "пьяницами" и "наркоманами". Уехавших по работе в Россию он назвал "отходами".