Сотрудников упраздненных госструктур Азербайджана обеспечат работой

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Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Сотрудники упраздненных в Азербайджане госструктур будут обеспечены работой в других министерствах, агентствах и комитетах.

Как сообщает Report, это отражено в подписанном президентом Ильхамом Алиевым указе "О дополнительных мерах по оптимизации структуры ряда государственных органов в Азербайджанской Республике и усовершенствованию управления ими".

В указе отмечается, что министерство финансов, министерство труда и социальной защиты населения, министерство экономики, Государственный комитет по вопросам имущества, Агентство по продовольственной безопасности, Национальное архивное управление и Государственный экзаменационный центр должны принять меры в соответствии с порядком осуществления предусмотренного в статье 21.1.6. закона "О государственной службе" преимущества государственного служащего в трудоустройстве (в соответствии с должностным окладом и специальностью или занятии должности в соответствии с должностью, занимаемой в государственных органах, в случае упразднения государственных органов или сокращения штатов).

Министерству молодежи и спорта, министерству образования, министерству юстиции, министерству внутренних дел, министерству налогов, Государственному таможенному комитету, Государственной миграционной службе и Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу поручено принять меры, связанные с назначением на соответствующие вакантные должности в других структурах или структурных подразделениях, находящихся в их подчинении, работников, работающих в упраздненных государственных структурах (структурных подразделениях) и проинформировать президента Азербайджанской Республики о результате.