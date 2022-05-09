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Сотрудники СГБ совершили восхождение на "Пик Гейдара"

Сотрудники СГБ совершили восхождение на "Пик Гейдара" В связи с 99-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева группа сотрудников Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ) совершила восхождение на "Пик Гейдара" — вершину высотой в 3751 метр над уровнем моря, расположенну
Внутренняя политика
9 мая 2022 г. 14:45
Сотрудники СГБ совершили восхождение на Пик Гейдара

В связи с 99-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева группа сотрудников Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ) совершила восхождение на "Пик Гейдара" — вершину высотой в 3751 метр над уровнем моря, расположенную на массиве Гызыл Гая горной гряды Башдаг Большого Кавказского хребта.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью СГБ.

Участники восхождения разбили лагерь у подножия массива Гызыл Гая и в полном составе совершили восхождение по установленному маршруту на "Пик Гейдара". Перед барельефом общенационального лидера сотрудники СГБ с глубоким уважением почтили его светлую память и водрузили там Государственный флаг Азербайджанской Республики.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDTX əməkdaşları “Heydər zirvəsi”nə yürüş təşkil ediblər

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