​Сотрудники Операционного комитета "Баку-2015" удостоены "Почетного диплома президента Азербайджанской Республики"

29 июня, 2015 19:19

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" сотрудников Операционного комитета Европейских игр "Баку-2015" за плодотворную деятельность в организации и успешном проведении I Европейских игр. Как сообщает Report, согласно распоряжению, "Почетного диплома президента Азербайджанской Республики" удостоены Эльчин Мутталиф оглу Сафаров, Фархад Меджид оглу Гаджиев, Фархад Тельман оглу Гасымов, Колин Гибсон, Хесус Мануэль Ромеро Канела, Нигяр Адиль гызы Эфендиева, Реймонд Дарнель, Ульвия Эльдар гызы Мир-Гасымова.