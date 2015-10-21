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    ​Сотрудники ООН награждены медалью "Терегги"

    Их наградили за плодотворную деятельность в реализации проектов ООН в Азербайджане в различных сферах

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью "Терегги" сотрудников Организации Объединенных Наций.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю 70-летнего юбилея создания Организации Объединенных Наций, за плодотворную деятельность в реализации проектов ООН в Азербайджане в различных сферах медалью "Терегги" награждаются следующие лица:

    Антониус Броэк

    Эфендиев Мазахир Джавид оглу

    Алиев Махир Кямал оглу

    Ибрагимова Джамиля Айдын гызы.

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