​Сотрудники ООН награждены медалью "Терегги"

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью "Терегги" сотрудников Организации Объединенных Наций.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю 70-летнего юбилея создания Организации Объединенных Наций, за плодотворную деятельность в реализации проектов ООН в Азербайджане в различных сферах медалью "Терегги" награждаются следующие лица:

Антониус Броэк

Эфендиев Мазахир Джавид оглу

Алиев Махир Кямал оглу

Ибрагимова Джамиля Айдын гызы.