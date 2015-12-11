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    Сотрудники МНБ во главе с Мадатом Гулиевым посетили могилу Гейдара Алиева - ФОТО

    Также была почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Руководство и сотрудники министерства национальной безопасности (МНБ) Азербайджана посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.

    Как сообщает Report, первый заместитель министра национальной безопасности, исполняющий обязанности министра нацбезопасности, генерал-лейтенант Мадат Гулиев и руководители структурных управления министерства почтили память Гейдара Алиева и возложили венок к его могиле.

    Также была почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

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