Сотрудники МККК навестили армянских сепаратистов, содержащихся в Азербайджане

15:47

Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) навестили содержащихся в Азербайджане армянских сепаратистов.

Как сообщает Report, в декабре сотрудники МККК вновь встретились с лицами армянского происхождения, о которых предоставила информацию азербайджанская сторона.

С задержанными были проведены индивидуальные встречи и созданы условия для их связи с семьями.

В соответствии со своим мандатом, МККК во время таких посещений оценивает обращение с задержанными и условия их содержания, а также создает условия для восстановления или поддержания связи с членами семей.

В соответствии с процедурами МККК, наблюдения и рекомендации касательно визитов передаются и обсуждаются только с задержавшей стороной.