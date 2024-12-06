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Сотрудники МККК навестили армянских сепаратистов, содержащихся в Азербайджане

Сотрудники МККК навестили армянских сепаратистов, содержащихся в Азербайджане 15:47
Внутренняя политика
6 декабря 2024 г. 16:05
Сотрудники МККК навестили армянских сепаратистов, содержащихся в Азербайджане

Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) навестили содержащихся в Азербайджане армянских сепаратистов.

Как сообщает Report, в декабре сотрудники МККК вновь встретились с лицами армянского происхождения, о которых предоставила информацию азербайджанская сторона.

С задержанными были проведены индивидуальные встречи и созданы условия для их связи с семьями.

В соответствии со своим мандатом, МККК во время таких посещений оценивает обращение с задержанными и условия их содержания, а также создает условия для восстановления или поддержания связи с членами семей.

В соответствии с процедурами МККК, наблюдения и рекомендации касательно визитов передаются и обсуждаются только с задержавшей стороной.

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Версия на английском языке ICRC representatives visit detained Karabakh separatists in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке BQXK əməkdaşları Azərbaycanda saxlanılan Qarabağ separatçılarına növbəti dəfə baş çəkiblər

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