Сотрудники МЧС перешли на усиленный режим работы

10:16

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана перешло на усиленный режим работы в связи с Днем Победы, Днем Государственного флага, и проведением в Баку международной климатической конференции COP29.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Согласно приказу, подписанному министром по чрезвычайным ситуациям генерал-полковником Кямаледдином Гейдаровым, для обеспечения безопасности жизни и деятельности населения, а также гостей, быстрого реагирования на чрезвычайные происшествия, которые могут произойти в местах наибольшего скопления людей и на важных объектах, были даны соответствующие поручения структурным подразделениям и учреждениям МЧС.