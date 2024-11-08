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Сотрудники МЧС перешли на усиленный режим работы

Сотрудники МЧС перешли на усиленный режим работы 10:16
Внутренняя политика
8 ноября 2024 г. 10:35
Сотрудники МЧС перешли на усиленный режим работы

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана перешло на усиленный режим работы в связи с Днем Победы, Днем Государственного флага, и проведением в Баку международной климатической конференции COP29.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Согласно приказу, подписанному министром по чрезвычайным ситуациям генерал-полковником Кямаледдином Гейдаровым, для обеспечения безопасности жизни и деятельности населения, а также гостей, быстрого реагирования на чрезвычайные происшествия, которые могут произойти в местах наибольшего скопления людей и на важных объектах, были даны соответствующие поручения структурным подразделениям и учреждениям МЧС.

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