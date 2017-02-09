Сотрудники Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу награждены - СПИСОК

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы военнослужащих Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики медалью "За военные заслуги".
Как сообщает Report, согласно документу, за отличие при выполнении служебных обязанностей и поставленных задач медалью "За военные заслуги" награждены следующие военнослужащие Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики:
Салманов Сахават Ибрагим оглу - генерал-майор
Аскерли Юнис Сабир оглу - полковник
Махмудов Гашам Фарзалы оглу - полковник
Тагиев Эльдар Искендер оглу - полковник
Адилов Ровшан Гасан оглу - полковник-лейтенант
Мамедов Ильхам Айдын оглу - полковник-лейтенант
Мамедов Кянан Эльдар оглу - полковник-лейтенант
Рустамов Ханлар Кямран оглу - полковник-лейтенант
Эйбатов Низами Микаил оглу - майор
Мамедов Фарман Сабир оглу - майор
Гейдаров Лятиф Гусейн оглу - капитан.
News DepartmentАвтор новости
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