Сотрудники Государственной миграционной службы награждены - СПИСОК

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно документу, за отличие при исполнении служебных обязанностей награждаются следующие сотрудники Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики:

орденом "За службу Отечеству" 2-й степени

Мусаев Парвиз Керим оглу

орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

Нагиев Вели Наги оглу

медалью "За отличие на службе в миграционных органах"

Абдуллаев Самедага Хамза оглу

Бадалов Гусейн Гасан оглу

Алескерова Шабнам Шакир гызы

Алиев Фаиг Рашид оглу

Алиев Ульви Сакит оглу

Гаджиева Тамилла Эльхан гызы

Исмайлова Айгюн Ильгар гызы

Исмайлова Хаяла Эйваз гызы

Гулиев Эльфан Шакир оглу

Мехдиев Ильгар Исмаил оглу

Мамедов Эльмар Адиль оглу

Мамедов Орхан Сафар оглу

Мамедов Закир Магеррам оглу

Мирзалиева Гюльнара Ибрагим гызы

Нуруллах Мунис Назим оглу

Пашаев Гияс Ахад оглу

Шамилов Зафар Аладдин оглу

Вахабова Гамида Джавид гызы.