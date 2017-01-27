Сотрудникам Государственного таможенного комитета присвоены высшие специальные и почетные звания - СПИСОК

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О присвоении почетных званий сотрудникам Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, за плодотворную деятельность в таможенных органах почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим сотрудникам Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики:

"Заслуженный государственный служащий"

Мехдиеву Сафару Мамед оглу

"Заслуженный юрист"

Алескерли Фикрету Вахид оглу.

Кроме того, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О присвоении высших специальных званий сотрудникам Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики".

Председателю Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики Айдыну Али оглу Алиеву присвоено высшее специальное звание генерал-полковника таможенной службы.

Следующим сотрудникам Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики присвоено высшее специальное звание генерал-майора таможенной службы:

Салаеву Бабе Гаджи-Баба оглу – начальнику Главного управления по борьбе с правонарушениями в таможенной сфере Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики

Гусейнову Исмаилу Халил оглу – начальнику Главного управления автотранспортной таможни.

Президент Ильхам Алиев также подписал распоряжение о награждении сотрудников Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики за отличие при выполнении служебных обязанностей.

Согласно распоряжению, за отличие при выполнении служебных обязанностей награждаются следующие сотрудники Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики:

орденом "За службу Отечеству" 1-й степени

Новрузов Вюсал Зейнал оглу

орденом "За службу Отечеству" 2-й степени

Бабаев Игбал Алыджан оглу

Фарзалиев Дилавер Мамед оглу

Халилов Эхтирам Сайяф оглу

Исаев Хазар Агали оглу

Мамедов Рауф Энвер оглу

орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

Аббасова Север Мухтар гызы

Абдуев Садиг Тофиг оглу

Исмайлов Сабир Аббас оглу

Гасымов Джавад Мустафа оглу

Мехдиев Тельман Гусейнгулу оглу

Мамедов Абульфаз Надир оглу

медалью "За отличие на государственной службе"

Абасов Искендер Адиль оглу

Абдуллаев Анар Шихали оглу

Абдуллаев Гадир Абдулла оглу

Абуталыбова Медина Султан гызы

Агаева Гюльнара Масиулла гызы

Алвердиев Тариель Мехман оглу

Байрамов Азер Байрам оглу

Ахмедов Азизага Нариман оглу

Ахмедзаде Джошгун Мубариз оглу

Алиев Гаджи-Мурад Феликсович

Алиев Вугар Исмаил оглу

Асадов Амир Вагиф оглу

Гамидли Вугар Сабир оглу

Гасанли Эльшан Ахад оглу

Гасанов Аждар Имамгулу оглу

Гасанов Габиль Юсиф оглу

Гусейнов Сейран Тофиг оглу

Исламов Рашад Тарих оглу

Гасымов Асим Агабаба оглу

Гурбанов Эльнур Эльшад оглу

Мехтиев Хафиз Гасан оглу

Меликов Габиб Мелик оглу

Мамедов Эльшан Малик оглу

Мамедов Экрем Абульфаз оглу

Миришли Миршахин Фаиг оглу

Мирзоева Сахиба Идрис гызы

Наджафли Джейхун Эйбатгулу оглу

Нифталиев Рафаиль Гусейн оглу

Нуриев Намиг Мали оглу

Рагимов Парвиз Асад оглу

Рзаев Шахин Али оглу

Тагиев Турал Джаваншир оглу

Вагабзаде Хосров Фикрет оглу

Зейналов Эльшан Салим оглу.