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Сотрудникам Бакинской музыкальной академии предоставлена персональная пенсия президента

Сотрудникам Бакинской музыкальной академии предоставлена персональная пенсия президента Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении сотрудникам Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли персональной пенсии президента Азербайджанской Республики.
Внутренняя политика
17 сентября 2021 г. 15:48
Сотрудникам Бакинской музыкальной академии предоставлена персональная пенсия президента
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении сотрудникам Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли персональной пенсии президента Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно документу, по случаю 100-летия Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и за заслуги в развитии музыкального образования в Азербайджане следующим сотрудникам Академии предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики:

Аббасзаде Назмие Музаффар гызы

Синамдзгваришвили Сиале Вахтанговне

Ягубовой Тахире Ахад гызы.

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Версия на азербайджанском языке Bakı Musiqi Akademiyasının üç əməkdaşına Prezidentin fərdi təqaüdü veriləcək

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