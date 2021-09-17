Сотрудникам Бакинской музыкальной академии предоставлена персональная пенсия президента

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении сотрудникам Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли персональной пенсии президента Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, согласно документу, по случаю 100-летия Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и за заслуги в развитии музыкального образования в Азербайджане следующим сотрудникам Академии предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики:
Аббасзаде Назмие Музаффар гызы
Синамдзгваришвили Сиале Вахтанговне
Ягубовой Тахире Ахад гызы.