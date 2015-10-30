​Состоялся очередной пленум Верховного суда Азербайджана - ФОТО

В работе пленума участвовал генпрокурор Азербайджанской Республики Закир Гаралов

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Сегодня под председательством Рамиза Рзаева состоялся очередной пленум Верховного суда Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, после того, как председатель Верховного суда Р.Рзаев открыл заседание, была утверждена повестка пленума.

На пленуме с участием судей и председателей ряда районных судов, судов по тяжким преступлениям и апелляционной инстанции, председатель Верховного суда Рамиз Рзаев сказал, что неприкосновенность жизни и здоровья каждого проживающего в республике гражданина охраняется и защищается государством как составная часть прав и свобод: "В то же время государством обеспечивается охрана и защита права на собственность. Посягательство на жизнь, физическое и духовное здоровье, имущество и квартиру любого лица, применение в его отношении силы - запрещается и подобные действия влекут соответствующую ответственность".

Отметим, что кража и преднамеренное нанесение тяжелого ущерба здоровью являются самыми распространенными видами преступлений, направленных против здоровья и имущества, и создание единого судебного опыта касательно назначения наказаний за их совершение, представляет важное значение.

Результаты обобщений, проведенных по рассмотренным судами в 2013 году уголовным делам, связанных с данным вопросом, были обсуждены и проанализированы в Пленуме. Была отмечена важность устранения выявленных недочетов и принятие соответствующих мер для их неповторения в будущем.

Затем были выслушаны доклады председателей коллегии Верховного суда, рассмотрены конкретные уголовные и гражданские дела.

В работе пленума также участвовал генпрокурор Азербайджанской Республики Закир Гаралов.