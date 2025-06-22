Состоялся финальный этап Программы карьерного развития "Üfüq"

Состоялся финальный этап Программы карьерного развития "Üfüq", реализуемой в рамках сотрудничества между Министерством сельского хозяйства и Общественным объединением "Yüksəliş".

Состоялся финальный этап Программы карьерного развития "Üfüq", реализуемой в рамках сотрудничества между Министерством сельского хозяйства и Общественным объединением "Yüksəliş".

Как сообщает Report , в мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов, заместитель министра молодежи и спорта, руководитель Рабочей группы конкурса "Yüksəliş" Фархад Гаджиев, руководители аппарата министерства, члены рабочих групп программ "Yüksəliş" и “Üfüq”, специалисты и представители СМИ.

Отмечено, что Программа “Üfüq” организована на основе Меморандума о сотрудничестве, подписанного между Министерством сельского хозяйства и Общественным объединением “Yüksəliş”. В рамках конкурса по этой программе прошли регистрацию 2 771 человека с высшим образованием, занимающие административные должности в структурах министерства и подведомственных организациях, включая те, которые не входят напрямую в структуру министерства. Из них 2 327 участников приняли участие в первом этапе — онлайн-отборе, включающем оценку общих знаний. Во второй этап прошли 1 331 кандидат. На очном этапе, включавшем экзамен на способности, из 1 124 человек 205 получили право участвовать в финале.

В финале соревновались 191 участник, успешно прошедший три предыдущих этапа. Финальный этап конкурса прошёл в формате оценочной конференции (assessment conference) — методике, широко применяемой в США, России и европейских странах для комплексной оценки потенциала большого количества кандидатов. Участники работали над различными кейсами, в ходе которых экспертами оценивались шесть ключевых компетенций: лидерство, командная работа, управление изменениями и инновациями, стратегическое мышление, ориентация на результат и управление эффективностью. Кейсы были разработаны на основе современной международной практики и передовых методик, охватывая темы, актуальные для сельского хозяйства Азербайджана, управления человеческими ресурсами, администрирования и реформ.

Результаты конкурса будут объявлены в течение трёх рабочих дней. Победители — 25 участников — будут включены в индивидуальную программу развития, в рамках которой они пройдут различные тренинги, коучинг-сессии, мероприятия по командообразованию, а также примут участие в менторской программе с руководителями Министерства сельского хозяйства.

Следует отметить, что основная цель конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных кадров с высоким интеллектуальным уровнем в системе Министерства сельского хозяйства, а также создание условий для их карьерного роста.



ФОТО: Мирджавид Эминоглу