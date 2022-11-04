Состоялось заседание Совместной межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией

В Баку состоялось 10-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией.

В Баку состоялось 10-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщили Report в Кабинете министров, в заседании, проведенном под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова и вице-президента Турции Фуата Октая, приняли участие руководители соответствующих государственных структур обеих стран.

Премьер-министр А.Асадов отметил, что отношения между Азербайджаном и Турцией сегодня достигли наивысшего уровня стратегического партнерства и союзничества.

Была выражена глубокая признательность руководству Турции и всему братскому турецкому народу за политическую и моральную поддержку, оказанную Азербайджану в ходе 44-дневной Отечественной войны.

Было отмечено, что подписание Шушинской декларации еще больше укрепило азербайджано-турецкие отношения, подняло их до уровня союзничества, что за последние годы азербайджано-турецкие отношения благодаря усилиям президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана вышли за рамки двустороннего формата и превратились в региональный фактор. Стороны отметили об успешном сотрудничестве двух стран в различных сферах - в экономической, торговой, инвестиционной, транспортной, энергетической, промышленной, сельскохозяйственной и др.

Было особо подчеркнуто, что Азербайджан и Турция играют важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы посредством совместных проектов.

Была отмечена значимость реализации проекта железной дороги Карс-Игдыр-Аралык-Дильуджу-Сядяряк-Нахчыван-Джульфа с точки зрения обеспечения прямого железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Турцией через Нахчыван.

Стороны выразили уверенность в том, что в результате открытия Зангезурского коридора и прокладки железной дороги в Нахчыван азербайджано-турецкие экономические и торговые связи будут расширены.

Вице-президент Турции Ф.Октай с удовлетворением подчеркнул, что дружеские, братские и союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах. Было отмечено, что регулярные встречи между главами государств вносят особый вклад в работу по расширению этих связей.

Отметив, что азербайджано-турецкое партнерство в последние годы еще более укрепилось, Ф.Октай сказал, что большое значение для региона имеют совместные крупномасштабные проекты двух стран, в частности, инициативы в области транспорта и энергетики.

В заключение премьер-министр Азербайджана Али Асадов и вице-президент Турции Фуат Октай подписали протокол 10-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, а также ряд других документов.