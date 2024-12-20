Состоялось заседание президиума Коллегии адвокатов Азербайджана

19:26

Состоялось очередное заседание Президиума Коллегии адвокатов Азербайджана.

Об этом сообщили Report в Коллегии.

В соответствии с повесткой дня заседания состоялась церемония принятия присяги одного кандидата в адвокаты, успешно сдавшего квалификационный экзамен и прошедшего обязательное обучение.

Кроме этого, на заседании были рассмотрены заключения дисциплинарной комиссии адвокатов, по которым президиум принял решение обратиться в суд по поводу исключения из членства коллегии с приостановлением деятельности одного адвоката за допущенные дисциплинарные нарушения, одному адвокату сделано замечание, еще одному адвокату был объявлен выговор.

Участники заседания также рассмотрели и другие важные вопросы, связанные с деятельностью коллегии.