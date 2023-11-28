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Состоялось заседание, посвященное итогам трехлетней деятельности Координационного штаба

Состоялось заседание, посвященное итогам трехлетней деятельности Координационного штаба 28 ноября под председательством руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики Самира Нуриева состоялось
Внутренняя политика
28 ноября 2023 г. 18:47
Состоялось заседание, посвященное итогам трехлетней деятельности Координационного штаба

28 ноября под председательством руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики Самира Нуриева состоялось заседание, посвященное итогам 3-летней деятельности штаба.

Как сообщает Report, открывая заседание, руководитель штаба Самир Нуриев довел до внимания, что с освобождением наших земель от оккупации в ноябре 2020 года благодаря целенаправленной, последовательной и мудрой политике президента Азербайджанской Республики наша страна и регион в целом вступили в новый этап стратегического развития. Он отметил, что в результате локальных антитеррористических мероприятий, проведенных в сентябре 2023 года, формирования вооруженных сил Армении в Карабахе были разоружены, их военная инфраструктура нейтрализована, на всех освобожденных от оккупации территориях полностью восстановлены конституционный строй и суверенитет Азербайджанской Республики. Можно с уверенностью сказать, что сегодня азербайджанский народ переживает самый славный и вызывающий гордость период своей истории.

Самир Нуриев подчеркнул, что за прошедший 3-летний период деятельности штаба, согласно поручениям главы государства, на освобожденных от оккупации территориях были реализованы широкомасштабные проекты по восстановлению и строительству, стремительно продолжаются работы по созданию новых городов и сел. Оперативность, подотчетность, межведомственная взаимная коммуникация, координация и оперативность в реализации поставленных задач в этой области стали основными принципами деятельности штаба.

Затем в соответствии с повесткой дня заседания были заслушаны доклады о проводимой работе по решению необходимых вопросов на территориях, где в результате антитеррористических мероприятий был восстановлен суверенитет, текущем состоянии дел, осуществляемых на территориях в рамках "I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", обеспечении расселения, безопасности и устойчивой занятости возвращающегося населения, организации эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения и конкурентоспособного аграрного производства на освобожденных территориях.

Был представлен доклад о проделанной работе в области очистки территорий в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Была заслушана информация специальных представителей президента Азербайджанской Республики о координировании на местах вопросов повестки дня заседания и текущем состоянии работ на соответствующих территориях.

В заключение заседания были даны соответствующие поручения по выполнению задач, поставленных президентом Азербайджанской Республики.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏlaqələndirmə Qərargahının 3 illik fəaliyyətinin yekunlarına həsr olunmuş iclas keçirilib

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