Состоялось заседание Госкомиссии по расследованию причин авиакатастрофы

19:50

Состоялось заседание государственной комиссии, созданной распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева для расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL в Казахстане.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Председатель комиссии Али Асадов сообщил, что президент Ильхам Алиев взял расследование инцидента под личный контроль.

Государственная комиссия рассмотрела ряд важных и неотложных вопросов, включая оказание необходимой помощи пострадавшим и раненым. Министру здравоохранения Теймуру Мусаеву были даны соответствующие поручения по оказанию медицинской помощи этим лицам совместно с казахстанской стороной.

На заседании отмечено, что ведется работа по идентификации погибших. Даны поручения по проведению неотложных мероприятий, связанных с поддержкой семей и близких пострадавших.

Через "горячую линию", созданную в Международном аэропорту Гейдара Алиева, родственники и близкие пассажиров потерпевшего крушение самолета были должным образом проинформированы, им оказывается психологическая и иная необходимая поддержка.

Генеральная прокуратура Азербайджана совместно с казахстанскими коллегами расследует причины происшествия и ведет следствие по уголовному делу. Дано поручение регулярно информировать общественность о ходе расследования.

"Принимаются соответствующие меры по организации эвакуации граждан Азербайджана, получивших травмы и продолжающих лечение в городе Актау, в нашу страну по мере необходимости и с согласия врачей", - подчеркивает комиссия.

Кроме этого, осуществляются постоянные тесные контакты и совместные усилия с казахстанскими коллегами на уровне членов правительства для оказания необходимой помощи пострадавшим и решения других вытекающих вопросов. Членам комиссии даны поручения по проведению соответствующих работ в рамках их полномочий.

