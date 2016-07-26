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    Состоялось заседание Центризбиркома

    На заседании был рассмотрен вопрос об изменениях к некоторым актам нормативного характера

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Под председательством Мазахира Панахова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

    Как сообщает Report, вначале были утверждены протоколы заседаний комиссии, проведенных 3 и 29 июня этого года. 

    Затем был рассмотрен вопрос об изменениях к некоторым актам нормативного характера. После обсуждений членов комиссии были приняты соответствующие изменения.

    На заседании, в котором участвовали представители международных структур и средств массовой информации, были также рассмотрены текущие вопросы. 

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