Состоялось заседание Центризбиркома

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Под председательством Мазахира Панахова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как сообщает Report, вначале были утверждены протоколы заседаний комиссии, проведенных 3 и 29 июня этого года.

Затем был рассмотрен вопрос об изменениях к некоторым актам нормативного характера. После обсуждений членов комиссии были приняты соответствующие изменения.

На заседании, в котором участвовали представители международных структур и средств массовой информации, были также рассмотрены текущие вопросы.