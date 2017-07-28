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    Состоялось заседание Центральной Избирательной Комиссии Азербайджана

    Внесены изменения в состав некоторых избирательных комиссий

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Под председательством Мазахира Панахова состоялось заседание Центральной Избирательной Комиссии (ЦИК).

    Как сообщает Report, вначале был утвержден протокол заседания комиссии, проведенного 21 июля.

    Затем был рассмотрен вопрос о внесении изменений в состав окружных избирательных комиссий некоторых избирательных округов.

    Решением комиссии внесены изменения в состав окружных избирательных комиссий № 43 третьего Сумгайытского округа и № 105 Товузского избирательного округа.

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