Состоялось заседание Центральной Избирательной Комиссии Азербайджана

28 июля, 2017 17:08

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Под председательством Мазахира Панахова состоялось заседание Центральной Избирательной Комиссии (ЦИК). Как сообщает Report, вначале был утвержден протокол заседания комиссии, проведенного 21 июля. Затем был рассмотрен вопрос о внесении изменений в состав окружных избирательных комиссий некоторых избирательных округов. Решением комиссии внесены изменения в состав окружных избирательных комиссий № 43 третьего Сумгайытского округа и № 105 Товузского избирательного округа.