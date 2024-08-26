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Состоялось первое заседание Совета судебной экспертизы

Состоялось первое заседание Совета судебной экспертизы 26 августа в Министерстве юстиции состоялось первое заседание Совета судебной экспертизы.
Внутренняя политика
26 августа 2024 г. 17:00
Состоялось первое заседание Совета судебной экспертизы

26 августа в Министерстве юстиции состоялось первое заседание Совета судебной экспертизы.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба Минюста.

На заседании под председательством министра юстиции Фарида Ахмедова приняли участие члены совета - первый заместитель министра внутренних дел Сейфулла Азимов, заместитель министра обороны - генеральный директор Агиль Гурбанов, заместитель министра здравоохранения Надир Зейналов, заместитель начальника Службы государственной безопасности Шарафат Гасанов, заместитель председателя Верховного суда Чингиз Аскеров, заместитель генерального прокурора Эльмар Джамалов, заместитель председателя президиума Коллегии адвокатов Шахмар Мамедов.

На заседании обсуждена деятельность Совета судебной экспертизы, применение единых стандартов в области судебной экспертизы, обеспечение цифровизации и прозрачности. Также назначен секретарь для обеспечения координации деятельности Совета.

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Версия на азербайджанском языке Məhkəmə Ekspertizası Şurasının ilk iclası keçirilib, katib təyin olunub

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