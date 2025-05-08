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Состоялось открытие нового корпуса прокуратуры города Баку

Состоялось открытие нового корпуса прокуратуры города Баку Состоялось открытие нового корпуса прокуратуры города Баку
Внутренняя политика
8 мая 2025 г. 10:47
Состоялось открытие нового корпуса прокуратуры города Баку

Состоялось мероприятие по случаю открытия нового корпуса административного здания прокуратуры города Баку и 102-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие генеральный прокурор Кямран Алиев, глава исполнительной власти Баку Эльдар Азизов, председатели комитетов Милли Меджлиса, депутаты, сотрудники органов прокуратуры, а также представители других правоохранительных органов и журналисты.

Новое здание оснащено инфраструктурой, полностью соответствующей современным стандартам, с целью более эффективной организации профессиональной деятельности сотрудников прокуратуры, повышения эффективности рабочих процессов и качества юридических услуг, предоставляемых гражданам.

Глава исполнительной власти Эльдар Азизов и прокурор Баку Эльшан Аббасов рассказали о роли общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии азербайджанской государственности.

Участники мероприятия отметили, что правовые реформы и шаги, предпринимаемые в направлении развития государства под руководством президента Ильхама Алиева, являются продолжением курса общенационального лидера.

Затем был показан документальный фильм "Человек народа".

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Версия на английском языке ФотоOpening of new Baku City Prosecutor's Office building held
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı şəhər prokurorluğunun yeni korpusunun açılışı olub 

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