Состоялось открытие нового административного здания Тертерской районной организации партии "Ени Азербайджан"

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ 3 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового административного здания Тертерской районной организации партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как сообщает Report, президент Азербайджана разрезал ленту, символизирующую знак открытия, и ознакомился со зданием.

Сообщается, что строительство здания началось в 2014 году и завершилось в августе нынешнего года. В фойе здания установлен бюст великого лидера Гейдара Алиева. Здесь созданы фотоуголки, отражающие жизнь и деятельность общенационального лидера Гейдара Алиева и президента Ильхама Алиева, а также их участие в различных мероприятиях ПЕА.

В фойе здания сооружен фотостенд "Доблестная азербайджанская армия". На фотостенде представлены фотографии, отображающие ущерб, нанесенный мирному населению, хозяйству района во время провокаций армянских оккупантов. Фотографии отражают мощь азербайджанской армии, которая дала достойный ответ врагу в апрельских боях, а также сплоченность президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева с народом и армией в те дни.

Было сообщено, что общая площадь здания составляет 510 квадратных метров. В двухэтажном здании созданы зал заседаний на 50 мест, рабочие и технические кабинеты. Для женского совета и молодежного объединения организации в здании созданы все условия.

Тертерская районная организация партии "Ени Азербайджан" насчитывает 5875 членов. 3121 из них – женщины, а 1449 – молодежь. Члены партии, принимая активное участие в общественно-политической жизни района, вносят вклад в реализацию проектов, осуществляемых для социально-экономического развития Тертера.

Основными задачами, выдвинутыми в программе ПЕА, являются укрепление государственной независимости, построение демократического, правового, светского государства, обеспечение мирной и благополучной жизни граждан. Принципы независимой государственности, законности, азербайджанизма, творческой эволюции, гражданского единства и социальной справедливости, составляющие основу идеологии партии, обуславливают также идейную базу для политического будущего Азербайджана.

Глава государства поздравил членов Тертерской районной организации ПЕА с открытием нового здания, пожелал им успехов.