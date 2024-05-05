ОЗА призвала международное сообщество осудить действия армянской григорианской церкви

Община Западного Азербайджана призывает международное сообщество осудить действия армянской григорианской церкви.

Община Западного Азербайджана призывает международное сообщество осудить действия армянской григорианской церкви.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Общины.

"Согласно договоренности, достигнутой между Азербайджаном и Арменией 19 апреля 2024 года, было принято решение об осуществлении определенных практических шагов относительно делимитации границы.

Однако в последние дни ряд провокационных сил в Армении изо всех сил стараются помешать реализации данной договоренности, которая могла бы способствовать достижению прочного мира между двумя странами. Вызывает крайнее беспокойство тот факт, что в этих процессах активную роль играют религиозные деятели армянской григорианской церкви. Эти священнослужители выдвигают политические требования, выступают против мира с Азербайджаном и открыто призывают к реваншу и войне.

Деятельность армянской григорианской церкви против мира в дни проведения в Азербайджане Всемирного форума по межкультурному диалогу вызывает сожаление и свидетельствует об их многочисленных целях. Следует отметить, что армянская григорианская церковь проявила особую активность в изгнании азербайджанцев из Армении и военной агрессии Армении против Азербайджана.

Община Западного Азербайджана призывает международное сообщество и мировых религиозных лидеров осудить действия армянской григорианской церкви и поддержать прочный мир между Азербайджаном и Арменией", - говорится в документе.