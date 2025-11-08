Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В Баку состоялось открытие музея Победы

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 12:09
    В Баку состоялось открытие музея Победы

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили памятник Победы в Баку и приняли участие в открытии музея Победы.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.

    В Баку состоялось открытие музея Победы

    Ильхам Алиев Мехрибан Алиева Музей победы День Победы Путь к Победе
    Фото
    Видео
    Bakıda Zəfər muzeyinin açılışı olub
    Фото
    Видео
    President Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva attend Victory Museum opening in Baku

    Лента новостей