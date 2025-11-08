В Баку состоялось открытие музея Победы
- 08 ноября, 2025
- 12:09
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили памятник Победы в Баку и приняли участие в открытии музея Победы.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.
