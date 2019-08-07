7 августа состоялось открытие нового административного здания Пираллахинской районной организации ПЕА.
Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии.
7 августа состоялось открытие нового административного здания Пираллахинской районной организации ПЕА.
Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии.
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