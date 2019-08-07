Состоялось открытие нового административного здания Пираллахинской районной организации ПЕА

Состоялось открытие здания Пираллахинской районной организации ПЕА

7 августа, 2019 13:24

https://report.az/storage/news/82fde232bb470f91e0c48f91e8ad90b4/13a3a705-e11a-4887-8012-01cd83469fca_292.jpg 7 августа состоялось открытие нового административного здания Пираллахинской районной организации ПЕА. Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии.

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