Состоялось открытие Транспортного обменного центра "Кероглу" Бакинского транспортного агентства

​Состоялось открытие Транспортного обменного центра "Кероглу" Бакинско

25 сентября, 2019 12:13

https://report.az/storage/news/bac7c998af08477c249d64cf00b3dd25/2ac3cd0b-5b4c-45cd-9d8b-f6edfee13d6e_292.jpg 25 сентября состоялось открытие Транспортного обменного центра "Кероглу" Бакинского транспортного агентства. Как сообщает Report, в открытии приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.