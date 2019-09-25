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Состоялось открытие Транспортного обменного центра "Кероглу" Бакинского транспортного агентства

​Состоялось открытие Транспортного обменного центра "Кероглу" Бакинско

25 сентября состоялось открытие Транспортного обменного центра "Кероглу" Бакинского транспортного агентства.

Как сообщает Report, в открытии приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

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