    В Баку состоялось очередное заседание суда по делу обвиняемых в военных преступлениях армян

    Внутренняя политика
    • 12 сентября, 2025
    • 20:47
    В Бакинском военном суде продолжилось открытое судебное заседание по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

    Как сообщает Report, на судебном заседании, проходившем под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (запасной судья Гюнель Самедова), каждому из обвиняемых был предоставлен переводчик на язык, которым они владеют, а также адвокаты для их защиты.

    В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

    Новость дополняется

