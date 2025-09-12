В Баку состоялось очередное заседание суда по делу обвиняемых в военных преступлениях армян

В Бакинском военном суде продолжилось открытое судебное заседание по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

Как сообщает Report, на судебном заседании, проходившем под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (запасной судья Гюнель Самедова), каждому из обвиняемых был предоставлен переводчик на язык, которым они владеют, а также адвокаты для их защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Новость дополняется