Состоялось очередное заседание Научно-консультативного совета при Генпрокуроре

29 февраля состоялось очередное заседание Научно-консультативного совета при Генеральном прокуроре.

29 февраля состоялось очередное заседание Научно-консультативного совета при Генеральном прокуроре.

Как сообщает Report, в заседании под председательством Генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева приняли участие представители различных государственных органов, известные юристы, представляющие ведущие высшие учебные заведения и научные учреждения.

Генеральный прокурор в ходе выступления указал на необходимость обсуждения особенностей электронного уголовного судопроизводства и разработки соответствующих предложений в этой области.

Затем были заслушаны доклады сотрудников прокуратуры.

На заседании также состоялась презентация методических пособий, разработанных соответствующими ведомствами Генеральной прокуратуры. В завершении был презентован второй выпуск научного журнала “Прокурор Азербайджана”.