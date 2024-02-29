О нас

Состоялось очередное заседание Научно-консультативного совета при Генпрокуроре

Состоялось очередное заседание Научно-консультативного совета при Генпрокуроре 29 февраля состоялось очередное заседание Научно-консультативного совета при Генеральном прокуроре.
Внутренняя политика
29 февраля 2024 г. 20:52
Состоялось очередное заседание Научно-консультативного совета при Генпрокуроре

29 февраля состоялось очередное заседание Научно-консультативного совета при Генеральном прокуроре.

Как сообщает Report, в заседании под председательством Генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева приняли участие представители различных государственных органов, известные юристы, представляющие ведущие высшие учебные заведения и научные учреждения.

Генеральный прокурор в ходе выступления указал на необходимость обсуждения особенностей электронного уголовного судопроизводства и разработки соответствующих предложений в этой области.

Затем были заслушаны доклады сотрудников прокуратуры.

На заседании также состоялась презентация методических пособий, разработанных соответствующими ведомствами Генеральной прокуратуры. В завершении был презентован второй выпуск научного журнала “Прокурор Азербайджана”.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBaş prokuror yanında Elmi-Məsləhət Şurasının növbəti iclası keçirilib

Самое важное

Названы вузы, которые станут партнерами Турецко-Азербайджанского университета
Названы вузы, которые станут партнерами Турецко-Азербайджанского университета
29 февраля 2024 г. 16:48
Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить число отпускных дней для срочников до 20-ти
Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить число отпускных дней для срочников до 20-ти
29 февраля 2024 г. 11:10
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XII азербайджано-российского межрегионального форума
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XII азербайджано-российского межрегионального форума
28 февраля 2024 г. 23:24
Армяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
ВидеоАрмяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
28 февраля 2024 г. 12:46
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
27 февраля 2024 г. 18:47
Президент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
ФотоПрезидент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
26 февраля 2024 г. 22:23
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
26 февраля 2024 г. 20:39
Репортаж из Ходжалы спустя 32 года после страшной трагедии
ФотоРепортаж из Ходжалы спустя 32 года после страшной трагедии
26 февраля 2024 г. 11:35
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида
25 февраля 2024 г. 21:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi