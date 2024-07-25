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Али Асадов встретился с председателем Конституционного Суда Турции

Али Асадов встретился с председателем Конституционного Суда Турции Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с председателем Конституционного Суда Турции Кадиром Озкая.
Внутренняя политика
25 июля 2024 г. 14:44
Али Асадов встретился с председателем Конституционного Суда Турции

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с председателем Конституционного Суда Турции Кадиром Озкая.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

На встрече было обсуждено развитие связей между Азербайджаном и Турцией в различных областях, включая политику, экономику, энергетику и транспорт. Также была отмечена важность сотрудничества в судебно-правовой сфере.

Подчеркнута важность сотрудничества между конституционными судами двух стран как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

Во встрече также участвовал председатель Конституционного суда Азербайджана Фархад Абдуллаев.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani PM meets with Chairman of Türkiye’s Constitutional Court
Версия на азербайджанском языке ФотоƏli Əsədov Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsinin sədri ilə görüşüb

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