Али Асадов встретился с председателем Конституционного Суда Турции

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с председателем Конституционного Суда Турции Кадиром Озкая.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с председателем Конституционного Суда Турции Кадиром Озкая.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

На встрече было обсуждено развитие связей между Азербайджаном и Турцией в различных областях, включая политику, экономику, энергетику и транспорт. Также была отмечена важность сотрудничества в судебно-правовой сфере.

Подчеркнута важность сотрудничества между конституционными судами двух стран как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

Во встрече также участвовал председатель Конституционного суда Азербайджана Фархад Абдуллаев.