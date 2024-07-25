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На этой неделе завершается размещение списков избирателей на досках объявлений

На этой неделе завершается размещение списков избирателей на досках объявлений В последнюю неделю июля в связи с назначенными на 1 сентября 2024 года внеочередными парламентскими выборами должно быть завершено размещение списков избирателей на информационных стендах для ознакомления избирателей и проведения дополнительных уточнений.
Внутренняя политика
25 июля 2024 г. 13:16
На этой неделе завершается размещение списков избирателей на досках объявлений

В последнюю неделю июля в связи с назначенными на 1 сентября 2024 года внеочередными парламентскими выборами должно быть завершено размещение списков избирателей на информационных стендах для ознакомления избирателей и проведения дополнительных уточнений.

Как сообщает Report, на этой неделе также должно быть завершено утверждение требований к порядку, тексту, форме, количеству, подготовке избирательных бюллетеней.

Согласно Избирательному кодексу, оба процесса должны быть завершены как минимум за 35 дней до дня голосования, то есть до 28 июля.

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