Состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования

28 февраля, 2019 17:31

https://report.az/storage/news/d63adf9084db1f2b8f2bdd30dddd5069/8e9d46e3-7d69-480c-8127-cc99a2576420_292.jpg Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при президенте Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, на заседании рассмотрели очередную партию поступивших обращений. Было отмечено, что на последующих заседаниях ожидается рассмотрение оставшейся части обращений. Отметим, что после рассмотрения поступивших в комиссию обращений, список представят президенту Ильхаму Алиеву. Ожидается подписание главой государства указа о помиловании в Новруз байрамы.