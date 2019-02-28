28 февраля под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики Новруза Мамедова состоялось очередное заседание Кабинета Министров.
Как передаёт Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в повестку дня заседания были включены темы «Итоги реализации пилотного проекта по применению обязательного медицинского страхования и предстоящие задачи», «Оценка эффективности налоговых и таможенных льгот и обеспечение прозрачности в налоговой сфере, формирование налоговой культуры, определение реального налогового потенциала и проблемы, возникающие в деле создания благоприятной налоговой среды» и «Вопросы специализации экономических районов по производству сельскохозяйственной продукции с учетом естественных, климатических и других особенностей».
Говоря о первом вопросе повестки дня, премьер-министр Новруз Мамедов отметил, что в последние годы во всех сферах в нашей стране, в том числе в области здравоохранения были проведены широкие реформы. Одним из важных направлений этих реформ является работа по применению обязательного медицинского страхования. Отметив, что внедрение обязательного медицинского страхования представляет особое значение в дальнейшем повышении качества оказываемых населению медицинских услуг, Новруз Мамедов сказал, что в связи с этим уже создана законодательная база. Соответствующим указом Президента Азербайджанской Республики на административных территориях города Мингячевир, Евлахского и Агдашкого районов применение обязательного медицинского страхования осуществляется в качестве пилотного проекта.
Новруз Мамедов проинформировал о работе, проделанной правительством по выполнению задач, поставленных Президентом Азербайджанской Республики, относительно обеспечения прозрачности и повышения эффективности в налоговой и таможенных сферах, а также специализации экономических районов по производству сельскохозяйственной продукции, а также предстоящих задачах.
Затем по вопросам повестки дня были заслушаны доклады председателя Правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заура Алиева, министра налогов Микаила Джаббарова, министра сельского хозяйства Инама Керимова.
News DepartmentАвтор новости