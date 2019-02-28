28 февраля под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики Новруза Мамедова состоялось очередное заседание Кабинета Министров.

Как передаёт Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в повестку дня заседания были включены темы «Итоги реализации пилотного проекта по применению обязательного медицинского страхования и предстоящие задачи», «Оценка эффективности налоговых и таможенных льгот и обеспечение прозрачности в налоговой сфере, формирование налоговой культуры, определение реального налогового потенциала и проблемы, возникающие в деле создания благоприятной налоговой среды» и «Вопросы специализации экономических районов по производству сельскохозяйственной продукции с учетом естественных, климатических и других особенностей».

Говоря о первом вопросе повестки дня, премьер-министр Новруз Мамедов отметил, что в последние годы во всех сферах в нашей стране, в том числе в области здравоохранения были проведены широкие реформы. Одним из важных направлений этих реформ является работа по применению обязательного медицинского страхования. Отметив, что внедрение обязательного медицинского страхования представляет особое значение в дальнейшем повышении качества оказываемых населению медицинских услуг, Новруз Мамедов сказал, что в связи с этим уже создана законодательная база. Соответствующим указом Президента Азербайджанской Республики на административных территориях города Мингячевир, Евлахского и Агдашкого районов применение обязательного медицинского страхования осуществляется в качестве пилотного проекта.

Новруз Мамедов проинформировал о работе, проделанной правительством по выполнению задач, поставленных Президентом Азербайджанской Республики, относительно обеспечения прозрачности и повышения эффективности в налоговой и таможенных сферах, а также специализации экономических районов по производству сельскохозяйственной продукции, а также предстоящих задачах.

Затем по вопросам повестки дня были заслушаны доклады председателя Правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заура Алиева, министра налогов Микаила Джаббарова, министра сельского хозяйства Инама Керимова.