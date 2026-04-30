Состоялось очередное заседание Госкомиссии по изменению климата

30 апреля состоялось очередное заседание Государственной комиссии по изменению климата.

Об этом Report сообщили в Кабинете Министров Азербайджанской Республики.

Открывая заседание комиссии, заместитель премьер-министра, председатель Государственной комиссии Самир Шарифов отметил, что Азербайджан, присоединившись к Рамочной конвенции ООН об изменении климата в 1995 году, начал активно участвовать в совместной борьбе с глобальными климатическими вызовами. Оставаясь верной обязательствам, принятым в последующий период в рамках Парижского соглашения, страна определила более амбициозные цели по сокращению выбросов парниковых газов и в документе "Третий определяемый на национальном уровне вклад" (NDC) закрепила в качестве основного приоритета сокращение выбросов на 40 процентов к 2035 году по сравнению с 1990 годом. Этот подход демонстрирует последовательную политику Азербайджана в направлении перехода к модели низкоуглеродного развития и минимизации последствий изменения климата.

Отмечалось, что конференция COP29, с большим успехом прошедшая в Баку 11-22 ноября 2024 года, запомнилась важными и историческими решениями по многим ожидающим своего решения вопросам. Азербайджан внес свой вклад в совместные усилия подавляющего большинства стран мира против последствий глобального изменения климата. Именно в Баку было достигнуто достижение консенсуса по основному ожиданию развивающихся стран - "Новой коллективной количественной цели". Согласно принятому в Баку решению, к 2035 году ежегодная цель по климатическому финансированию развивающихся стран из всех государственных и частных источников установлена на уровне 1,3 трлн долларов США.

На заседании комиссии Министерством экологии и природных ресурсов были представлены проект Закона Азербайджанской Республики "О климате", а также проект "Долгосрочной стратегии низкоуглеродного развития", а Министерством экономики - презентации о Механизме пограничной углеродной корректировки Европейского Союза (CBAM) и его возможных экономических последствиях, вокруг которых состоялись обсуждения.

Выступая на заседании Госкомиссии, представитель Президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев отметил важность завершения проекта Долгосрочной стратегии низкоуглеродного развития (LTS) страны и его представления на утверждение в кратчайшие сроки. В своем выступлении он подчеркнул, что Механизм пограничного углеродного регулирования Европейского Союза предусматривает выравнивание условий конкуренции за счет учета углеродоемкости импортируемой продукции. В связи с этим укрепление национальной климатической политики имеет важное значение для сохранения экспортного потенциала страны и модернизации промышленности.

Наряду с этим, Министерство иностранных дел проинформировало членов Комиссии о результатах 30-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP30), прошедшей в ноябре 2025 года в бразильском городе Белен, и мерах, осуществляемых нашей страной в области борьбы с изменением климата. В то же время была подчеркнута необходимость своевременного начала соответствующими структурами подготовительных работ к сессии COP31, которая пройдет 9-20 ноября 2026 года в турецком городе Анталья.

В завершение заседания председателем Госкомиссии С. Шарифовым были приняты решения о подготовке и представлении в Комиссию в краткие сроки плана мероприятий по подготовке к предстоящей 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, а также создании Межведомственной рабочей группы с целью совершенствования проектов по Механизму пограничного углеродного регулирования ЕС, Закона Азербайджанской Республики "О климате" и "Долгосрочной стратегии низкоуглеродного развития".