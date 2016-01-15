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    ​Состоялось назначение на пост управляющего делами президента Азербайджана

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Октая Шахбазова от должности первого заместителя управляющего делами президента. 

    Как сообщает Report, распоряжением Октай Гашам оглу Шахбазов освобожден от должности первого заместителя управляющего делами президента Азербайджанской Республики.

    Другим распоряжением президента Октай Гашам оглу Шахбазов назначен на пост управляющего делами президента Азербайджанской Республики. 

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