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Прошла видеоконференция между Ильхамом Алиевым и вице-президентом Microsoft

Состоялась видеоконференция между Ильхамом Алиевым и вице-президентом

16 июня по инициативе компании Microsoft состоялась видеоконференция между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, вице-президентом компании Филиппом Рогом, руководителем по корпоративным связям и правовым вопросам в регионе Центральной и Восточной Европы Нанна-Луис и другими представителями компании Microsoft.

Как сообщает Report, в видеоконференции с азербайджанской стороны приняли участие помощник президента Шахмар Мовсумов, министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде.

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