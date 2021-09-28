Состоялась презентация сайта Memorial.az и "Книги памяти"

Сегодня в Баку в честь годовщины Отечественной войны состоялась презентация сайта memorial.az и "Книги памяти".

Сегодня в Баку в честь годовщины Отечественной войны состоялась презентация сайта memorial.az и "Книги памяти".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие заместитель заведующего отделом по работе с неправительственными организациями и коммуникациям Администрации президента Саадет Юсифова, председатель правления Центра социальных исследований депутат Захид Орудж, главный редактор сайта memorial.az Вусал Мамедов, представители Министерства обороны, известные представители СМИ, члены семей шехидов и другие официальные лица.

С.Юсифова отметила, что тема шехидов всегда была священной для азербайджанского народа. Она сказала, что в ходе Отечественной войны и после в различных информационных ресурсах, органах СМИ о шехидах публикуется различная информация: "Эта информация вызывает большой интерес в обществе, но она разрознена, бессистемна. Одной из основных целей создания сайта memorial.az является устранение этого разброса, систематизирование истории, объединение подробной информации о каждом из наших героев в едином электронном ресурсе".

Главный редактор сайта Вусал Мамедов проинформировал участников мероприятия о новом сайте. "Информация о шехидах будет дополнительно уточнена и систематизирована", - сказал он.

Захид Орудж в своем выступлении подчеркнул, что создание "Книги памяти" и сайта memorial.az в годовщину Отечественной войны является важным событием с точки зрения истории и передачи следующим поколениям информации о наших шехидах: "2 907 шехидов и 7 пропавших без вести - избранные дети нашего народа, от полковника до солдата".