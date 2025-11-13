Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    ГМС презентовала "Портал высококвалифицированных мигрантов"

    Внутренняя политика
    • 13 ноября, 2025
    • 11:46
    ГМС презентовала Портал высококвалифицированных мигрантов

    Государственная миграционная служба (ГМС) Азербайджана презентовала "Портал высококвалифицированных мигрантов".

    Как передает Report, начальник ГМС Вусал Гусейнов, рассказывая о портале, сообщил, что иностранцы, желающие принять участие в "Программе высококвалифицированных мигрантов", могут зарегистрироваться на портале и подать заявку в электронном виде, указав данные об образовании, опыте работы, знании иностранных языков и другую информацию:

    "Портал представлен по адресу www.pass.gov.az, что является аббревиатурой английского эквивалента фразы "ваш путь в Азербайджан для истории успеха" (your Path to Azerbaijan for Success Story). Следует отметить, что pass - это также термин, используемый в сфере миграции, означающий "пропуск", "разрешение". Помимо азербайджанского языка, портал работает также на турецком, английском и русском языках".

    Глава службы подчеркнул, что иностранным гражданам, чьи заявления будут одобрены и которым будет присвоен статус высококвалифицированных мигрантов, предоставляется ряд преимуществ, связанных с проживанием и трудовой деятельностью в Азербайджане.

    "Портал также создает новые возможности для предпринимателей, работающих в Азербайджане: работодатели могут регистрироваться и запрашивать информацию об иностранных специалистах в интересующих их сферах, а также получать необходимую информацию".

    Отметим, что "Программа высококвалифицированных мигрантов" учреждена Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    Лента новостей